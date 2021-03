Carles Mulet: “Con esta Ley de Eutanasia deseamos que, al llegar al final de sus días, todo el mundo pueda morir de una forma digna”

Mulet, que ya expuso su posición y la de Compromís en las comisiones de Justicia y Sanidad de las que forma parte, ha enmarcado esta posición en la libertad de poner fin a la existencia “cuando esta solamente pueda vivirse de manera indigna, sufriendo de manera insalvable, cuando hayamos perdido la esperanza, cuando no quede el más mínimo resquicio de esperanza” y ha deseado que “todo el mundo tenga una vida digna, plena, intensa y que, al llegar al final de sus días, todo el mundo pueda hacerlo también de manera digna. Abandonar la vida sin dolor, sin sufrimiento, con toda la dignidad que nos merecemos como personas, como humanos”.

El representant de la coalició valenciana, membre de les comissions de Justícia i Sanitat, afirma que era necessari dotar-se de “llibertat” per a posar fi a aquesta existència quan aquesta solament puga viure’s de manera “indigna, patint i sense esperança”

Madrid, 10 de març de 2021

El senador de Compromís, Carles Mulet, ha manifestat durant el debat de la Llei d’Eutanàsia al Senat que “la regulació ens fa avançar com a societat, contribueix a acabar amb el patiment de moltes persones i els seus familiars que han suportat en silenci durant anys la impossibilitat de posar punt i final a la seua vida després d’anys de penúries i absència d’esperança”.

Mulet, que ja va exposar la seua posició i la de Compromís en les comissions de Justícia i Sanitat de les quals forma part, ha emmarcat aquesta posició en la llibertat de posar fi a la existència “quan aquesta solament puga viure’s de manera indigna, patint de manera insalvable, quan hàgem perdut l’esperança, quan no quede la més mínima escletxa d’esperança” i ha desitjat que “tothom tinga una vida digna, plena, intensa i que, en arribar al final dels seus dies, tothom puga fer-ho també de manera digna. Abandonar la vida sense dolor, sense patiment, amb tota la dignitat que ens mereixem com a persones, com a humans”.

El representant valencianista ha recordat que aquesta llei regula el paper de l’equip mèdic i els procediments davant les sol·licituds de les persones “a les quals tot el que li espera de la seua existència és dolor i patiment i necessita ajuda per a deixar de patir” i ha recordat que Compromís incloïa en el seu programa electoral el desenvolupament d’una Llei de Mort Digna i d’atenció sanitària al final de la vida “el que suposa sens dubte un avanç social”.

Mulet ha lamentat que, de nou, “la dreta espanyola seguisca a anys llum dels estàndards europeus i haja decidit votar en contra d’aquestes persones. Els qui van votar en contra de lleis com la d’interrupció de l’embaràs, del tabac, del matrimoni igualitari o del divorci, però que després han exercit sense problemes. Tant de bo mai necessiten acudir a aquests drets nous dels que ens dotarem malgrat la seua posició”.

El valencianista ha titllat aquestes postures de “insensibles, cruels i allunyades dels valors cristians de la caritat, compassió i solidaritat enfront del dolor”, una solidaritat que van demanar perdones com María José Carrasco i Ramón Sampedro “que disposaven d’excel·lents cures pal·liatives, però volien l’eutanàsia”.

Per al representant de la coalició valenciana “aquesta llei és garantista, regula els aspectes més controvertits i els drets a aquesta prestació per a ajudar a morir, amb una doble garantia i consentiments”.