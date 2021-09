Unidas Podemos pedirá explicaciones a Jesús Aguirre en el Parlamento por el “incumplimiento” de la Ley de Eutanasia seis meses después de su aprobación

En rueda de prensa, Nieto ha recordado que Andalucía “fue pionera con una Ley de Muerte Digna, que no podía garantizar los derechos para las personas y su decisión con respecto al tránsito de la muerte porque escapaba de sus competencias, pero que sí permitió acabar con lo que el personal sanitario y jurídico llaman obstinación terapéutica”.

Nieto ha recordado que la Ley de Eutanasia fue aprobada en marzo en el Congreso de los Diputados y, seis meses después, Andalucía aún no ha desarrollado convenientemente la Comisión de Garantías y Evaluación. En este sentido, Nieto ha asegurado que “es preocupante que, por no tener este comité, no se le de acceso a la ciudadanía a este derecho”. Además, ha afeado al PP que, “aunque al PP no le parezca bien la ley y la votase en contra en el Congreso, la ley fue aprobada, es ley y el Gobierno andaluz no puede objetar a su cumplimiento”.

La portavoz parlamentaria de Unidas Podemos por Andalucía ha avanzado que, en los próximos días, su grupo va a pedir la comparecencia en sede parlamentaria del Consejero de Salud, Jesús Aguirre, para que “aborde este incumplimiento y nos de un calendario cierto y rápido del cumplimiento de la Ley de Eutanasia, que es un derecho de la ciudadanía que tiene el deber de garantizar el Gobierno andaluz”.