COESPE denuncia el trato vejatorio recibido por el programa emitido por la Sexta Xplica el 5 de noviembre

7 de noviembre de 2022.

La Coordinadora Estatal de Pensionistas (COESPE) desde hace años venimos denunciando la discriminación y la injusticia que supone haber trabajado toda nuestra vida y, cuando nos jubilamos, recibir, en la mayoría de los casos, pensiones de miseria.

La situación es más injusta en el caso de las mujeres, lo que llamamos brecha de género, ya que más de tres millones de mujeres pensionistas viven en situación de pobreza.

Es conocido por toda la sociedad los beneficios escandalosos tanto de la banca como de las empresas del IBEX 35, mientras las personas trabajadoras cada día tienen más dificultades para poder llegar a final de mes. Nunca había pasado que personas trabajadoras en activo sean pobres.

También se conoce el incremento de los alimentos básicos y el de los consumos, muy superior a lo que indica el IPC.

Por no hablar del paro juvenil y los salarios de miseria que perciben una generación muy preparada, pero que se ve obligada a buscar trabajo en otros países.

Es lamentable que dos personas del programa manifiesten que las personas jubiladas somos privilegiadas, ya que nuestra pensión supuestamente subirá el 8,5% (incremento no oficial) mientras que muchas personas trabajadoras seguirán cobrando salarios de miseria.

O bien por ignorancia o mala fe, intentan culparnos a las personas pensionistas de una situación generada por la voracidad del capital extractivo, que no tiene otra prioridad que seguir incrementando su riqueza, mientras millones de personas se encuentran viviendo por debajo del umbral de pobreza y, en consecuencia, excluidos socialmente.

La Coordinadora Estatal de Pensionistas (COESPE) luchamos por pensiones y salarios dignos para la clase trabajadora y, en consecuencia, se han de incrementar cada año como indica el IPC real acumulado, sin pérdida del poder adquisitivo.

Por esta razón, además de exigir una rectificación de las dos personas que no respetaron a nuestra compañera, también pedimos se nos permita intervenir de nuevo en el programa para exponer educadamente nuestros argumentos.

Entendemos que no se compartan nuestras razones, pero lo que no es ético ni tiene ninguna justificación es el comportamiento de quienes utilizan la mentira y la descalificación de una persona mayor, no con argumentos sino con insultos, para confundir a la audiencia.

Esperamos que la dirección del programa atienda nuestra petición y poder expresar con educación y respeto, para todas las personas que nos quieran escuchar, nuestras razones por las que, de nuevo, el próximo 19 de noviembre hemos convocado en todo el Estado una jornada de lucha.

Gobierne quien gobierne, las pensiones, los salarios y los servicios públicos se defienden.