Vuelven a colocar a Millán Astray en el callejero madrileño tras votar PP, Ciudadanos y Vox contra una propuesta que reclamaba el cambio de nombre

La calle General Millán Astray ha vuelto al callejero madrileño. Y lo harán en poco tiempo las calles Caídos de la División Azul y Hermanos García Noblejas. El Ayuntamiento que dirige el popular Martínez Almeida ha ejecutado la sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que obligaba a su restauración, después de que el Partido Popular, Vox y Ciudadanos votaran en contra de la última propuesta del PSOE que reclamaba el cambio de nombre. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid considerara que ninguna de las tres nomenclaturas arriba indicadas entraña una «exaltación del franquismo», motivo por el cual incumplirían la Ley estatal de Memoria de 2007.

La ley de Memoria de 2007 establece que los «escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación personal o colectiva del levantamiento militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura» deberán ser retiradas de los edificios y espacios públicos. La retirada «no será de aplicación cuando […] concurran razones artísticas, arquitectónicas, o artístico-religiosas protegidas por la ley», lo cual podrá aplicarse a iglesias y templos de culto.

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, ha denunciado la retrógrada medida que plasmará este nombre en el distrito de Latina, en sustitución de la maestra Justa Freire.

«Millán Astray vuelve al callejero de Madrid y Justa Freire se va. Sigue el retroceso en todos los ámbitos», ha lamentado Maestre en un apunte publicado en su cuenta personal de Twitter.

Además, ha acusado al alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, de aprovechar el mes de agosto «para estas fechorías». El Ayuntamiento de Madrid ya anticipó que procedería a este cambio en cumplimiento de las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobre la recuperación de los nombres de las calles cambiados al amparo de la conocida como Ley de Memoria Histórica.

El profesor, exconcejal de Ahora Madrid, y responsable del área de economía de Izquierda Unida, Carlos Sánchez Mato, también se ha referido al cambio del callejero desde redes sociales: «en vez de homenajear a una pedagoga, hay quien prefiere glosar a un violento militar golpista. Cosas de la democracia maravillosa en la que vivimos».

Gracias a PP, Ciudadanos y Vox, la calle Maestra Justa Freire en el Distrito de Latina, vuelve a tener el nombre de Millán Astray.

En vez de homenajear a una pedagoga, hay quien prefiere glosar a un violento militar golpista.

Los discursos radiofónicos de Astray contenían multitud de referencias antisemitas, refiriéndose a los «judíos comunistas» como responsables de la situación de España. Su ineficaz gestión y los incidentes provocados por el modo cuartelario de organizar el servicio (se dirigía a sus subordinados a golpe de silbato) fue finalmente relevado de su cargo en enero de 1937.

Un episodio célebre fue el cruce de palabras que mantuvo con Miguel de Unamuno el 12 de octubre de 1936 en el paraninfo de la Universidad de Salamanca, al que habían asistido diversas personalidades adeptas al bando rebelde con motivo de la celebración de la Fiesta de la Raza (lo que hoy es la fiesta nacional de España, el aniversario del descubrimiento de América): el obispo de Salamanca, Enrique Plá y Deniel, el gobernador civil, Carmen Polo (esposa de Francisco Franco) y el propio Millán-Astray. Durante el acto de apertura del curso académico, el rector se enfrentó públicamente al general Millán-Astray, que había la célebre soflama «¡Muera la inteligencia, viva la muerte!«. Posteriormente se atribuyó a Unamuno un discurso lapidario que habría incluido su famosa frase:

«Venceréis, pero no convenceréis. Venceréis porque tenéis sobrada fuerza bruta, pero no convenceréis porque convencer significa persuadir. Y para persuadir necesitáis algo que os falta en esta lucha, razón y derecho. Me parece inútil pediros que penséis en España».

Bien es cierto, que existen posturas encontradas en la historiografía sobre la literalidad de estas frases.

La Plataforma Patriótica Millán Astray espera que «a partir de ahora cese la campaña de odio y de difamación por parte de determinados sectores contra el Fundador de La Legión basada en mentiras y en prejuicios».

Justa Freire formó parte del Grupo Escolar Cervantes de Madrid y ocupó la dirección del Grupo Escolar Alfredo Calderón en 1933. Desarrolló metodologías educativas renovadoras y fue una de las escasas maestras españolas que dio clase en un colegio masculino.

Tras la Guerra Civil, fue encarcelada tras someterse a un Consejo de Guerra y pasó dos años en la cárcel de Ventas. Una vez liberada, continuó dando clase y formó parte del equipo docente del recién creado Colegio Británico.

Martínez Almeida también dio orden en febrero de 2020 de eliminar tres placas situadas en el memorial del Cementerio de La Almudena que contenían versos del poeta Miguel Hernández y de Julia Conesa, una de las Trece Rosas, la que dijo precisamente “que mi nombre no se borre en la historia”.

El 25 de Noviembre de 2019, el mismo equipo de gobierno arrancó las lápidas con los nombres de 2.936 personas fusiladas en los primeros años de la Dictadura y la Postguerra 1939-1944 en el Cementerio del Este de Madrid, por el único motivo de haber defendido la Libertad, la Democracia y la Justicia Social.