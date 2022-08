Podemos CLM le pide a Page “parar la injusticia” contra el colectivo de Fraguas y la suspensión de las penas de cárcel por la repoblación

Guadalajara, 02 de agosto de 2022. – Podemos CLM ha expresado nuevamente su apoyo al , en la provincia de Guadalajara. En este sentido, la formación morada ha calificado de “grave error” la acción judicial impulsada por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha contra el colectivo y le ha pedido al gobierno regional que “reconsidere su posición antiprogresista”, así como “parar la injusticia”, incluyendo “la retirada de la acusación para evitar las penas de cárcel por la repoblación”. Podemos CLM considera, además, que estas acciones “son contrarias a la repoblación rural y a la Estrategia Regional contra la Despoblación”.

Por su parte, el coordinador regional de Podemos CLM, José Luis García Gascón, ha señalado que Page “se posiciona al mismo nivel punitivo y persecutorio de Cospedal, en la antítesis de la respuesta progresista frente al reto de la despoblación y la España vaciada”. Gascón ha indicado que “Page debe abandonar su discurso contradictorio, ya que mientras presume de medidas y de un nuevo marco legislativo autonómico para combatir la despoblación, se multiplica exponencialmente el acoso a los repobladores de Fraguas”. Esta actitud, remarca Gascón, “contrasta con la posición de Podemos CLM y de organizaciones como Ecologistas en Acción”. Cabe recordar que el partido presentó finales de marzo de 2021 una proposición no de ley (PNL) para que el gobierno autonómico no ejecute la demolición. Gascón dejaba entonces claro que “el estruendo de las excavadoras en Fraguas no dejaría escuchar la Ley contra la Despoblación”.

En la PNL, Podemos CLM, que viene respaldando al colectivo de Fraguas en las distintas concentraciones y juicios, valoraba que la JCCM podría “renunciar a la responsabilidad civil, tolerando la repoblación pacífica, dándole el debido consentimiento para habitar la antigua pedanía de Monasterio, recalificando el terreno como ha hecho recientemente en otras zonas del Parque Natural, también podría regularizar las edificaciones no sentenciadas, e incluso pedir la suspensión de las penas de cárcel de las personas condenadas por repoblar con conveniencia con el medioambiente”.

Demolición a ras de suelo y cálculo del volumen de escombro como si la casa fuera maciza, esto es en lo que se traduce el presupuesto de demolición de Casa Cándida.#RepoblarNoEsDelito #LibertadLxs6DeFraguas pic.twitter.com/aW4HlbjSxR — Fraguas Revive #RepoblarNoEsDelito (@FraguasRevive) August 2, 2022

Fraguas, “ejemplo de solución natural contra la crisis climática”

Podemos CLM ha señalado que “la mejor manera de combatir la emergencia climática es volver a usos tradicionales que se han ido perdiendo en muchos casos por el éxodo rural y la falta de manos para continuarlos”, citando la limpieza de los montes mediante el pastoreo o la potenciación del autoconsumo alimentario. “Fraguas nos demuestra que se puede mantener un modo de vida alternativo en equilibrio ambiental, frenando la despoblación y siendo ejemplo de solución natural contra la crisis climática”, ha sostenido la formación.

Por otra parte, distintos organismos y organizaciones se han manifestado en contra de la desaparición de Fraguas, como el Instituto de Ciencias del Patrimonio, integrado en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Este organismo se dirigió el año pasado al Juzgado de lo Penal número 1 de Guadalajara mediante un escrito, en el que indicaba que el conjunto del pueblo de Fraguas es susceptible de protección por la Ley de Patrimonio de Castilla-La Mancha. En este sentido, el historiador Alan Enrique Herchhoren señaló la “dejación de funciones” de la administración frente a la acción repobladora de un grupo de jóvenes.