A la mentira y la censura naziotanistas, hoy les hago frente con los escritores rusos: Máximo Gorki y Mayakovsky

Siguiendo a los dos artículos anteriores ( Con Ucrania nazi son uno solo bajo la OTAN, y, Contra la censura naziotanista, contra la rusofovia, conocimiento ) sobre los acontecimientos en Ucrania en los que les propuse dar esquinazo a la censura sobre Rusia, con el secuestro de toda la información que no salga de la fábrica estadounidense de mentiras, simplismos, hipocresías, y burlas racistas, callando emisoras que no pongan lo que los imperialistas quieren, engañando sobre el rompimiento de los contratos de gas, de petróleo, robando – embargando cuentas y depósitos en bancos, imponiendo sanciones ilegales, rompiendo convenios de trabajos culturales y deportivos, … ante toda esa mierda ultraderechista presentada como modelo de humanidad, fíjese como lo repiten todo el día, ante eso les invité a ustedes a dar esquinazo a toda esa represión leyendo autores rusos. ¿Les parece poca cosa?, no crean, el conocimiento entre humanos socializa, la cultura es un frente ganador contra el fascismo, ¿a que no les parece tan poca cosa?

Hoy empiezo recomendando a Gorki. El día 28 de marzo, hace solo unos días, se cumplió el 154 aniversario de su nacimiento. En el mismo día de su cumpleaños de 1906 llegó a Nueva York, 116 años hasta este 28 de marzo, y estando allí escribió lo que vio en la ciudad, hizo un libro de menos de 100 páginas titulado La ciudad del diablo amarillo. Cuenta cómo ve a la gente trabajadora, a los niños, a las mujeres, un puro deshecho humanos, la imagen monstruosa de las fábricas, las viviendas como cuevas, el aire infectado que se respira, los hambrientos, niños hambrientos, buscando en las montañas de basura, el trato criminal que se da a los animales enjaulados, la concepción ladrona de los dueños de los medios de comunicación, el ansia explotadora de los dueños de las fábricas, las maniobras canallas para bajar los salarios, la burla empresarial bandidesca para mantener a una parte de la población en paro, su odio a los obreros y a los socialistas, sus escarnios carnavalescos de la compra de “un par de reyes” para divertirse poniéndolos en un ring para que boxeen entre ellos, la visión de los capitalistas sobre su sociedad … No quiero darles por adelanta nada sobre todo ello, estamos en un tiempo en el que es más necesario que nunca pararnos a pensar, apartarnos de las falsedades ucronazis y reflexionar, y leer es un buen motor para ello, pero no leer cualquier cosa. Les dejo un renglón que escribió Gorki refiriéndose a EEUU: Quien quiera hacerse rápidamente socialista, que viaje a los Estados Unidos. Recuerden el libro: La ciudad del diablo amarillo. En caso de no encontrarlo lean Mi infancia; Mis universidades; La madre; …

Gorki fue a EEUU para recolectar dinero con el fin de emplearlo en la lucha contra el zar y su guerra contra Japón, pero más allá del recibimiento de los intelectuales en un primer momento, al poco fue abandonado y conoció … lo que recomiendo que lea. A los censores otanistas creo que no les va a gustar. Hágase con el librito antes de que lo quemen en un auto de fe.

Antes de recordar al gran poeta revolucionario Maiakovsky, permítanme unas líneas sobre el causante de la guerra. Cada uno habla de lo que sabe, de aquello en lo que trabaja, de aquello en lo que se ve. Biden pronuncia constantemente las palabras “criminal”, “genocida”, “criminal de guerra”, y sabe bien de lo que habla porque durante toda su vida a permanecido al servicio del Departamento de Estado estadounidense, tiene 79 años de edad, ha compartido su quehacer con …, Reagan, Clinton, Bush, Obama, Trump, y en vista de que los superricos del complejo industrial militar necesitaban un inútil mental que superase todo lo anterior, para emprender una guerra que los saque de la crisis general en la que se encuentran, le hicieron la campaña a Biden. ¿Por qué Biden?: porque con todos ellos ha dado contenido a los términos que expresa, conoce bien los contenidos, le sale su ego, se define él solo. Dicen los que le conocen que se le va la cabeza, y lo mismo dice “criminal”, “genocida”, mientras entrecierra los ojos expresando la manera en que se ve (por eso dijo ante los micrófonos en televisión: “Fui yo el que mandó bombardear Yugoslavia, yo mandé bombardear todos sus puentes”), de igual manera preguntó en una rueda de prensa que a qué había ido allí, en otra ocasión preguntó qué tenía que decir, una vez al retirarse no sabía en qué dirección debía marcharse y se fue a meter en unos arbustos del jardín, confunde muy frecuentemente un país con otro, dice cosas incomprensibles que después un emisario se ve obligado a retirar, a cambiar, o a tratar de explicar, ¿ese es el presidente del imperio? “Criminal”, “genocida”, “criminal de guerra”, son confesiones públicas, es el inconsciente, es el pesar de toda su vida. A poca gente se le escapa que los que han hecho sufrir al mundo le tratan de presentar como un presidente respetable, por eso ahora les toca coger todas las noches los diarios de Goebbels para que no se les olvide cómo mentir al día siguiente. Biden quiere superar a sus jefes, y sus “periodistas” también, han hecho un oficio del mentir, de no comprobar lo que les ordenan decir, de la obediencia del mercenario: van marcando el paso, el de la oca, para la destrucción del mundo. ¿Habéis visto Yugoslavia?, ¿habéis visto Irak?, ¿habéis visto Siria?, ¿habéis visto Yemen?, ¿habéis visto Palestina? El batallón Azov de las corporaciones “informativas” sirven a su dueño, no son periodistas, han desatado el ataque que les ordenan lanzar contra el cerebro de la población.

Últimas noticias: 450 terroristas de las bandas vinculadas al DAES-Alcaeda han sido trasladados por la aviación estadounidense desde Idlib (Siria) al frente ucraniano. EEUU envía 6 aviones de guerra electrónica EA-18G a Polonia y sigue aumentando sus tropas en la frontera. Desde el comienzo de la operación rusa de limpieza nazi de Ucrania, EEUU ha aumentado de 80.000 a 100.000 efectivos en Lituania, Polonia y Rumanía, muy lejos de su casa ¿no le parece? “Criminal”, “genocida”, “criminal de guerra”, el olvidadizo, el confuso, el perdido, el que parece destornillado, ha resultado ser el padre, además, de Hunter Biden, el dueño de los laboratorios de investigación biológica sobre patógenos como la Covid-19, ¿de eso tampoco saben nada los del batallón “periodistas” del Azov que lanzan sus ataques hora tras hora, día tras día a la cabeza de la gente? La hipocresía con el tema de los refugiados lo dice todo, a los ucranianos se les va a buscar, se les da todo tipo de ayuda, pero será hasta el día en que ya no les sean útiles, porque conforme la crisis económica, política y social se agudice servirán de colchón, todos los días en la radio dicen “son como nosotros”, para referirse a que su piel no es oscura, no son pobres de toda la vida.

El Embajador ruso en Washington, señor Anatoly Antonov, ha declarado algo que no dicen en los medios del batallón Azov de propaganda: “Hacemos un llamado a EEUU para que ponga fin de inmediato a las acciones ilegales en la esfera biomilitar, incluso en los estados postsoviéticos, y que deje de obstruir los esfuerzos de la comunidad internacional para fortalecer el régimen de la Convención de Armas Biológicas (CABT). Es hora de que Washington acelere el momento de la destrucción de sus arsenales de armas químicas. Le recordamos a EEUU que sigue siendo la única parte de la Convención sobre Armas Químicas que aún no ha cumplido con sus obligaciones internacionales.”

En España el gobierno no aprueba dinero para sanidad, ni para educación, ni para pensiones, sigue manteniendo la ley mordaza, no tira la reforma laboral, se niega a investigar los crímenes del franquismo, entrega Sáhara al monarca marroquí, quita impuestos a los ricos, propaga el subempleo, más del 30% de la población se encuentra bajo la pobreza absoluta, cientos de miles de3 familias han sido expulsadas de sus casas, el último año ha habido 5 millones de personas que no han podido poner la calefacción, otros millones están sin apenas luz, con la que se viene encima los jóvenes no van a ver un trabajo, no digamos ya suficiente para vivir, no un trabajo ni siquiera del que llamamos “basura”, el aumento de los precios ha puesto a muchas familias a cambiar su comida para gastar lo menos posible, no digamos el aumento de las “colas del hambre”, y la crisis se anuncia peor que la de 1929 …, ¿y el batallón “periodístico” Azov de que quieren hablar?, ¿a quién le echan la culpa?: Biden es un santo, y va a presidir la Cumbre de la OTAN en Madrid. De momento el gobierno español, monárquico franquista, ha enviado 1370 lanzagranadas y 700.000 cartuchos a los ucronazis, y ha aprobado 24.000 millones de euros para emplearlos en armas, y la crisis entrando a las casas de la clase obrera, ¿dónde piensa apuntar con ellas?

Hablábamos, para presentar a Gorki, del 28 de marzo, pero saben ustedes, aquí tenemos otro 28 de marzo de triste recuerdo, el 28 de marzo de 1942 murió en la prisión de Alicante nuestro poeta Miguel Hernández, y se han callado, vergonzósamente se han callado, recuerden su poema “Vientos del pueblo me llevan”: “Vientos del pueblo me llevan / vientos del pueblo me arrastran ,/ me esparcen el corazón / y me aventan la garganta. / Los bueyes doblan la frente / impotentemente mansa, / delante de los castigos :/ los leones la levantan / y al mismo tiempo castigan / con su clamorosa zarpa. / …

Hoy terminábamos con Maiakovski, un poeta que murió joven y marcó a la juventud rusa hasta hacerlo inolvidable. Es recordado como el poeta de la Revolución, luchador que proclamaba la vida por encima de todo, es otro excelente ejemplo para leer contra la censura otanista y de los “periodistas” del batallón Azov de la mentira, les dejo aquí su poema titulado “Camaradas, no les dejaremos seguir adelante”:

Ahora / se hace / el balance de la guerra. / Los chupatintas de la historia / redactan / sus memorias. / Pero el dolor de los nuestros, / de nuestros amigos, / nos grita / del fondo de los fríos números. / Treinta millones / sirvieron de blanco, / centenas / de millones / aúllan y se lamentan. / Pero aun / este infierno / parecerá una bagatela / a la vista / de lo que se acerca, / de la guerra que se prepara. / Por todos los espinazos rotos / en los campos, / por los brazos cortados / en las mesas de operaciones, / por todas las heridas / que el otoño / despierta, / por el tac-tac / de todas las muletas, / por todas las jetas / rotas en combate, / por la voz / por el grito, la náusea / del gaseado, / hoy / el mundo entero / va a clamar: / -¡Abajo! / ¡Nunca más! / ¡No seguimos! / ¡Nos oponemos! / ¡Obreros de todo el mundo, / campesinos del mundo! , ¡Adelante, / marcando el paso, ejército de proletarios! / ¡Preparad para el ataque / las últimas / bayonetas! / ¡Invertid / las pingües ganancias / de los burgueses, / arrastrad / a los reyes / al cadalso, / reducid a la nada / a los especuladores! / ¡Paz / por millones de siglos / para los millones de hombres !

No olviden hacer frente a la censura otanista y ucronazi, la cultura nos humaniza, nos hermana, lea a Gorki, a Miguel Hernández, a Maiakovski.

A continuación les doy alguna referencia sobre las operaciones del imperialismo en los laboratorios biológicos en Ucrania, puede informarse:

https://diario-octubre.com/2022/03/31/fox-news-washington-financia-en-ucrania-laboratorios-para-la-investigacion-de-patogenos-letales-desde-hace-al-menos-14-anos/

https://diario-octubre.com/2022/03/31/los-laboratorios-biologicos-estadounidenses-como-nueva-forma-de-disuasion/

https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1576379/rusia-publica-correspondencia-entre-el-hijo-de-biden-y-el-pe

https://diario-octubre.com/2022/03/31/el-departamento-de-defensa-publica-la-correspondencia-de-hunter-biden-con-miembros-de-la-agencia-de-reduccion-de-la-amenaza-de-defensa-dtra-de-ee-uu/