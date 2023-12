Palestina exige una investigación sobre los pacientes del Hospital Kamal Adwan de Gaza sepultados vivos por bulldozers israelíes

El Ministerio de Salud de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) pidió este sábado una investigación internacional sobre informes de enterramientos de palestinos vivos por las tropas de ocupación en el patio del hospital Kamal Adwan.

La ministra de Sanidad, Mai Alkaila, manifestó a través de un comunicado que testimonios de testigos presenciales, equipos médicos y medios de comunicación coinciden que en los uniformados, con el empleo de buldóceres y blindados, embistieron las casetas en las que vivían cientos de desplazados en esa área del hospital y los sepultaron vivos.

Un periodista de la cadena Al Jazeera, Anas Al-Sharif, mostró a través de la red social X el panorama de destrucción y muerte en el patio del nosocomio, ubicado en la ciudad de Beit Lahia y uno de los pocos que funciona al norte de la Franja de Gaza. Mostró cadáveres de palestinos sepultados entre ruinas y tierra con huellas de orugas de blindados.

Según testimonios, estos palestinos fueron vistos con vida antes de ser embestidos por las topadoras y los blindados israelíes. Buscaron refugio en el patio del hospital con la esperanza de ponerse a salvo allí de los bombardeos israelíes.

